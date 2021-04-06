قصص مؤثّرة.. في الأشرفية عالم مجبول بالوجع والخوف والحاجة نسيه العيد

كتبت زيزي اسطفان في "نداء الوطن": لبنانيون تائهون في دائرة الألم والفقر يعيشون من "قلة الموت" شبه حياة تسترها جدران متصدعة يخبّئون خلفها دموعهم واحتياجاتهم. . في الأشرفية التي كانت تجمع بين ضجيج الحياة وصخبها وبين عمق الإيمان وتأصّل الطقوس، رافقت "نداء الوطن" جمعية Lebanon of Tomorrow في جولة العيد على العائلات المحتاجة. وفي أحياء الأشرفية من الجميزة الى الرميل فالصيفي تكشّف عالم مجبول بالوجع والخوف والحاجة نسيه العيد لولا تشبث أهله بالإيمان وتعكّزهم على بعضهم البعض. من بين هذه القصص:
خوف يسكن الأمس واليوم والغد