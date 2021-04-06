رياح حارة وكتل مدارية صحراوية نحو لبنان.. ولكن الثلوج عائدة والحرارة ستنخفض 13 درجة!

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية إلى ان المنخفض الايسلاندي يغطي شمال اوروبا بقيم ضغط تصل الى 972hpa ويتمدد نحو اليونان وتركيا ليلامس الضغط المنخفض شمال البحر المتوسط 1005hpa، يتزامن هذا الوضع مع نشاط المرتفع الشبه مداري المتمركز، حالياً، بين شبه الجزيرة العربية والسودان ومصر، ما يؤدي الى تدفّق رياح حارة وكُتل مدارية صحراوية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من صباح اليوم الثلاثاء وحتى مساء الخميس، فترتفع درجات الحرارة لتصل اقصاها الى 28/29 درجة ساحلاً و 25 بقاعاً و 24 درجة على 1000 متر.

ينشط المرتفع القطبي اليوم الثلاثاء فوق غرينلاند بضغط يلامس 1037hpa، ويوجّه رياحاً باردة نحو القارة الاوروبية حيث يسيطر المنخفض الايسلاندي، وذلك بدءاً من يوم الخميس، ومع تراجع المرتفع الشبه مداري عن لبنان، سوف تتدنى درجات الحرارة بشكل حاد بمعدل 10 الى 15 درجة مئوية ساحلاً وبنسبة 22 درجة على الجبال، فيتحوّل الطقس الى بارد جداً، وقد تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر بخاصة على الجبال الغربية حيث ستلامس درجات الحرارة 01 على 1200 متر و -5 على 2000متر.

نزولٌ قطبي بارد سيضرب تركيا واليونان ويؤثر على لبنان من حيث الرطوبة العالية والامطار (ساحلاً) وعودة الثلوج على الجبال الغربية، كما يبدو حتى الساعة من خلال حركة الضغط الجوي.

طقس يومَي الثلاثاء والأربعاء: مشمس مع تراكم للسحب المدارية المرتفعة. ترتفع درجات الحرارة وتترافق مع سرعة رياح جنوبية شرقية لتلامس 75 كم في الساعة في بعض المناطق.

كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 27-28 درجة نهاراً و 18 درجة ليلاً في البقاع: 23-24 نهاراً و 10 ليلا على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 12 ليلاً على الجبال 2000 متر: 20 نهاراً و 06 ليلا الرياح: متقلبة بين جنوبي شرقية وشرقية، سرعتها بين 30 و 75 كم في الساعة بخاصة فوق السلسلة الغربية، الضغط الجوّي: 1017hpa يتراجع يوم الاربعاء الى 1012hpa الرطوبة: بين 40 و 50%

ملاحظة: ينحسر نشاط المرتفع الجوّي الشبه مداري عن المنطقة يوم الاربعاء، ويتمدّد المنخفض السوداني من السودان وبحر الاحمر نحو لبنان والاردن وسوريا فتتراجع قيم الضغط الجوي نحو 1004hpa الأمر الذي سيستقطب الرياح القطبية نحو سيناء يومي الجمعة والسبت فتكون الأجواء عاصفة وممطرة ومثلجة