لبنان

الاتحاد العام لنقابات السائقين: نرفض المشاركة في الاضراب غدا

Lebanon 24
06-04-2021 | 09:03
A-
A+
Doc-P-810153-637532968742031854.jpg
Doc-P-810153-637532968742031854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عقد الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة مروان فياض، وبحث في أمور قطاع النقل البري والمشاكل التي يعانيها في الظروف الراهنة.

 

وأوضح فياض، بحسب بيان للاتحاد، أن "البحث تناول الوضع الاقتصادي العام الذي تمر به البلاد، وخصوصا الفلتان الحاصل في سعر صرف الدولار الاميركي الذي هو من أهم اسباب المشاكل التي يعانيها السائقون العموميون وسط غياب كلي للمسؤولين".

 

وقال: "إن النقل العام الذي يؤمنه اليوم القطاع الخاص، هو من مسؤولية الدولة التي عليها وضع سياسة للنقل تأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص والنقل المشترك التابع لها، بهدف وضع حد لشريعة الغاب التي تسيطر على هذا القطاع، كما أن اسعار المشتقات النفطية باتت اليوم مكلفة جدا قياسا مع اجور النقل التي يتقاضاها السائقون، خصوصا في ظل التدابير المتخذة بشأن جائحة كورونا". وأشار إلى إنه "لغاية اليوم لم تنجز عملية دفع التعويضات للسائقين، ما يستدعي الاسراع في انجاز هذا الملف".

 

وسأل: "ضد من أعلن الاضراب في قطاع النقل البري يوم غد الاربعاء، وخصوصا أن ليس هناك من حكومة لاتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة مطالب القطاع؟ وأعلن رفضه المشاركة في الاضراب والتظاهر نظرا للظروف الراهنة، مؤكدا "ضرورة تأليف حكومة وطنية قادرة على معالجات كل الازمات التي تمر بها البلاد".

 

واعتبر أن "الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، من شأنها أن تحمل السائقين أعباء إضافية"، وطالب "بتخصيص صفيحة ونصف صفيحة بنزين للسيارة العمومية السياحية وثلاث صفائح للفانات والاوتوبيسات والشاحنات بسعر 25000 ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة، ما يدفع السائقين الى خفض اجور النقل والانتقال".

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2021-04-06
13:27 | 2021-04-06
13:13 | 2021-04-06
13:03 | 2021-04-06
13:03 | 2021-04-06
13:00 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website