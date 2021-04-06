لبنان

استئناف العمل في مالية سرايا صيدا

Lebanon 24
06-04-2021 | 09:10
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استأنفت صباح اليوم الثلاثاء مصلحة المالية في سرايا صيدا الحكومية عملها المعتاد، بعدما أقفلت أبوابها أمام المواطنين بقرار من محافظ الجنوب منصور ضو على مدى أسبوع، اثر تسجيل إصابات بين الموظفين بفيروس كورونا وإجراء آخرين فحوصات PCR.

وباشرت إدارة المصلحة باستقبال معاملات المواطنين، وسط التشديد بالتزام كافة الإجراءات الوقائية المتبعة، وعدم التهاون بارتداء الكمامة، واتخاذ مسافة التباعد الاجتماعي، حفاظاً على صحة الجميع وسيرورة عمل المصلحة في خدمة الناس.
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