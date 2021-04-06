لبنان

هذا ما قاله البروفيسور مخباط عن لقاح استرازينيكا

Lebanon 24
06-04-2021 | 09:44
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أكد الأخصائي في الأمراض الجرثومية والمعدية البروفسور جاك مخباط أن لبنان ينتظر في الوقت الراهن المقررات الأوروبية بشأن لقاح استرازينيكا، ليُبنى على الشيء مقتضاه في ما خص المتابعة بإعطائه للمواطنين من عدمه.

 

ولفت مخباط في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أن اللجنة المصغرة الخاصة بتقدير اللقاحات اجتمعت أمس ولم تتوصل الى اتفاق نهائي، بل أرجأت قرارها لحين صدور نتائج الدراسات التي تُجرى في أوروبا.

 

وأوضح مخباط أن نسبة الأشخاص الذين يصابون بالتجلطات بعد أخذهم اللقاح ليست أكبر من نسبة الأشخاص الذي يصابون بها من دون التلقيح، مشيرا الى ان نسبة التجلطات بسبب اللقاحات الأخرى لم يُركّز عليها كما حصل مع لقاح استرازينيكا.

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