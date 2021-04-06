لبنان

في الأشرفية.. سرقت 50 ألف دولار من منزل مخدومها وسلمت قسماً من المبلغ لمواطنتَيها!

Lebanon 24
06-04-2021 | 10:07
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 17-3-2021، تعرّض أحد المواطنين لعملية سرقة مبلغ /50/ ألف دولار أميركي من داخل منزله في محلّة الأشرفية - بيروت.


على الأثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، وقد حامت الشبهات حول فتاة كانت تعمل في منزل المدعي، وتوارت عن الأنظار بعد حصول عملية السرقة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد مكان تواجدها في طرابلس.

بتاريخ 27-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفتها إحدى دوريات الشعبة في المدينة المذكورة، وتدعى:

أ. ي. (مواليد عام 1988، من الجنسية الكاميرونية).

بتفتيشها، ضُبط بحوزتها مبلغ /4246/ دولاراً أميركياً وأكثر من /6/ ملايين ل. ل. هاتف خلوي جديد، و/3/ حوالات مالية إلى الكاميرون قيمة كل منها /2000/ دولار أميركي.


بالتحقيق معها، اعترفت بما نُسب إليها لجِهة تنفيذ عملية السرقة، وأنها وضعت قسم من المبلغ المسروق داخل شقة استأجرتها في محلّة البوار، وأنها سلمت مبلغ /12,700/ دولار إلى مواطنتَيها:

- ف. س. (مواليد عام 1995) مقيمة في محلة برج حمود.
- س. ك. (مواليد عام 1982) مقيمة في محلة النّبعة.

بالتاريخ ذاته، داهمت دوريات الشعبة مكان إقامتَيهما وأوقفتهما وضبطت بحوزتهما مبلغ /3120/ دولاراً أميركياً، كذلك عثرت على مبلغ /21,461/ دولاراً في الشقة في البوار.

بالتحقيق معهما، اعترفتا باستلامهما المال من "ا. ي." وتحويل قسم منه الى عائلتَيهما في الكاميرون.

وقد تمكنت عناصر الشعبة من استرداد /3/ حوالات مالية /6000/ دولار، وذلك قبل إرسالها إلى الكاميرون.

أعيدت المبالغ المضبوطة الى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفات، وأودعن المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".

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