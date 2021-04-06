عكر بحثت وسفيري تركيا وهولندا في العلاقات الثنائية

إستقبلت نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر سفير تركيا الجديد علي باريس اولوسوي، يرافقه الملحق العسكري العقيد بايران بويان ونائبه النقيب اردول بيكان، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة الى سبل تطوير مذكرات التفاهم وإتفاقيات التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب والدعم اللوجستي وتبادل المعلومات وغيرها الموقعة والمنوي توقيعها بين الجانبين.

سفير هولندا

واستقبلت سفير هولندا الجديد هانز بيتر فان درفود، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الهولندية وسبل تفعيلها في المجالات كافة، إضافة الى المساعدات المقدمة من هولندا للبنان.