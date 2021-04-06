قائد الجيش عرض مع السفير التركي والملحق العسكري علاقات التعاون

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير التركي في لبنان Ali Baris ULUSOY يرافقه الملحق العسكري العقيد Bayram BUYAN، وتم التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.