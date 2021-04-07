لبنان

حالة انكار للمتغيرات؟

Lebanon 24
07-04-2021 | 04:51
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شدد وزير أمام زواره على أنّ أحد كبار المسؤولين "يعيش في حالة إنكار للمتغيرات حوله، ما يطرح تساؤلات حول صوابية قراراته المتضاربة والتي ساهمت في تعميق الأزمة".
المصدر: نداء الوطن
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