حالة انكار للمتغيرات؟

شدد وزير أمام زواره على أنّ أحد كبار المسؤولين "يعيش في حالة إنكار للمتغيرات حوله، ما يطرح تساؤلات حول صوابية قراراته المتضاربة والتي ساهمت في تعميق الأزمة".

