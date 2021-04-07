تسعيرة المولدات الكهربائية قيد الدرس... فهل ترتفع؟

عقد اليوم، اجتماع في وزارة الطاقة والمياه بين وفد من اصحاب المولدات في لبنان، ومستشار وزير الطاقة الدكتور خالد نخلة.في ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تقوم بمتابعة تحديات القطاع على ضوء الارتفاع الحاصل في اسعار المحروقات، كما تفلت الدولار في السوق الموازية.وفي اتصال مع "لبنان 24"، اكد رئيس تجمع اصحاب المولدات في لبنان عبدو سعادة، ان اللجنة ستدرس حتما مصير التسعيرة، التي لا بد من تغييرها وتبديلها بما يراعي ظروف المواطن ويحفظ حقوق اصحاب المولدات.