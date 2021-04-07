لبنان

غندور يصعّد: لعدم التوجه الى مراكز المعاينة

Lebanon 24
07-04-2021 | 15:08
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دعا أمين إتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان حسين توفيق غندور، خلال الإضراب الذي نفذته إتحادات ونقابات قطاع النقل البري على مستديرة كفررمان في النبطية صباح اليوم، إلى "أوسع مشاركة في الإعتصام المقبل امام قصر العدل في بيروت، وتحديدا عند المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وذلك بسبب وجود إخبارين في المعاينة الميكانيكية يحملان الأرقام 201 و 202 بتاريخ 2020 ولم يتحرك الملف ولم يعمل القاضي إبراهيم على إستدعاء او توقيف المعاينة الميكانيكة بسبب الإعتداء على عقارات تابعة للدولة اللبنانية".

وأضاف غندور: "نحذر من التمادي في هذه المخالفات ونجدد دعوتنا للمواطنين بعدم التوجه إلى مراكز المعاينة بسبب إنعدام شرعيتها وقانونيتها، يكفي إذلالا للمواطنين والمشاركة في هذه الجريمة الموصوفة التي شاركت وتشارك فيها جهات عدة".
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