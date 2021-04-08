معالي الوزير: شو القصة؟

على رغم التطمينات التي يكررها وزير الصحة حمد حسن بأن "لا داعي للهلع" موجها الاتهامات بشأن "تشويه صورة الوزارة"، تتصاعد الشكاوى من تراجع عمل منصة التسجيل للقاحات بالتزامن مع استمرار العطل الذي يحول دون تحديد المواعيد لتلقي اللقاح ومن عدم الرد على الإتصالات على الخط الساخن.

ايضا يدور الحديث عن عقبتين أساسيتّين أعاقتا التلقيح بـ "سبوتنيكV"، الاولى هي رفض وزارة الصحة اعطاء اللّقاح الروسي للمستشفيات الحكومية ضمن الدوام الرسمي، والعقبة الثانية تمثّلت في طلب الوزارة من الشركات دفع اتعاب العاملين في القطاع الطبي المخوّلين اعطاء اللّقاح، إضافة الى ثمن المعدّات الطبية المستعملة في التلقيح.

وتقول الوزارة "ان لقاح "فايزر" سيُعطى ضمن الدوام الرسمي للعمل في المستشفيات والمراكز المخصصة للتلقيح، في حين سيعطى لقاح "سبوتنيك في" خارج الدوام الرسمي لعدم الضغط على المراكز التي تعطي اللّقاحات ومنعاً للإكتظاظ وللحد من إمكان وقوع أي خطأ.