لبنان

وزارة الصحة: استدراج عروض لتجهيز أنظمة أوكسيجين وشراء مستلزمات لقاح كوفيد 19

Lebanon 24
08-04-2021 | 10:41
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أعلنت وزارة الصحة العامة "إستدراج عروض لتجهيز أنظمة أوكسيجين لمصلحة الوزارة بتمويل من قرض البنك الدولي". وطلبت الوزارة من جميع المهتمين "التقدم بعروض أسعار في مهلة أقصاها الثلثاء المقبل الواقع فيه الثالث عشر من شهر نيسان الاولى من بعد الظهر".

 

للإستفسار والحصول على نسخة من دفتر الشروط، إرسال طلب إلى البريد الإلكتروني التالي: ibrahim.a.moph@gmail.com

وإرسال العروض إلى البريد الإلكتروني التالي: lhr.covid19@gmail.com

للمراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة: www.moph.gov.lb

مستلزمات اللقاح.

 

كما أعلنت الوزارة عن "استدراج عروض لشراء مستلزمات لقاح covid-19 بتمويل من قرض البنك الدولي، وذلك بالشروط والتسهيلات والروابط نفسها المحددة أعلاه".

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