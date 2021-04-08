اعتصام للعاملين في "اللبنانية": قرار العودة الى دوام العمل الكامل غير منطقي

نفذت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية في الشمال اعتصاما امام فروع الجامعة، احتجاجا على قرار مجلس العمداء في الجامعة بالعودة الى دوام العمل الكامل، شارك فيه الموظفون والاجراء والمتعاقدون والمدربون.

واعتبر المعتصمون "ان القرار يتضمن مقاربة غير منطقية فاجأت العاملين في الجامعة"، وتلي بيان صادر عن الرابطة يشير الى انه "أمام السابقة الإدارية في تبليغ القرارات شفهيا من دون أي تعميم مكتوب، وبعد أن تأكدنا من قيام العديد من الكليات بتبليغ القرار والدعوة إلى تنفيذه من دون أي مسوغ إداري مكتوب، نوضح أن هذا القرار يتعارض مع كل القرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة اللبنانية، والتي تدعو الموظفين في كل الادارات والمؤسسات العامة إلى العمل بنظام المداورة".

وتساءلت الرابطة عن "السبب الحقيقي خلف التبليغ الشفهي للقرار، وهل في ذلك هروب من التعارض الواضح مع قرارات الحكومة؟"، لافتة الى انه "مع تفشي أزمة كورونا، وباستثناء مبادرة يتيمة في الشهر الاول للجائحة، تتقاعس الجامعة عن تأمين أدنى مستلزمات الوقاية الصحية للعاملين فيها، الأمر الذي اضطر الكثير منهم إلى شراء المعقمات والمناديل الورقية بمبادرة فردية. أضف إلى ذلك، عدم وضوح الرؤية في عملية تلقيح العاملين التي لا تزال مبهمة، رغم تعرض العديد منهم للعدوى خلال ممارستهم مهامهم الوظيفية".

أضافت: "في ظل الوضع الاقتصادي المنهار، لا يمكن للعاملين تحمل تكاليف التنقل، خصوصا مع الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات وانقطاع مادة البنزين بشكل كبير".

وختم البيان: اعتصام اليوم هو اعتصام تحذيري وستبقى اجتماعات الرابطة مفتوحة لمتابعة تطور الأمور واتخاذ القرارات المناسبة، ومنها إعلان الاضراب المفتوح".