لبنان

حزب في 8 آذار يسمي وزيراً "مستقبلياً"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-04-2021 | 15:10
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يتجه حزب سياسي ينتمي الى قوى الثامن من آذار لطرح اسم وزير من حصته، لكنه مقرب جدا من تيار "المستقبل" ومن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وقالت مصادر مطلعة "ان طرح هذا الوزير ليس نابعاً من اي تسوية سياسية بل تلبية لرغبة الرئيس الحريري الذي اختار هذا الاسم بالذات".

لبنان

خاص

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