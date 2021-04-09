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لبنان
طارت المواعيد دفعة واحدة
Lebanon 24
09-04-2021
|
00:11
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بقدرة قادر، نفض المعنيون جميعهم يدهم من "سان كلو" فرنسي جديد، وطارت كل المواعيد دفعة واحدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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