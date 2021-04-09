خطف فتاة من جبل محسن.. والفدية ١٠ آلاف دولار لإطلاق سراحها

فُقدت الشابة "اليسار خضر ماما" بعد خروجها من منزلها في جبل محسن في طرابلس منذ ٤ ايام، وقد تبيّن مساء اليوم أنها مخطوفة.وقد تم إرسال رسالة من الخاطفين الى اهل الفتاة توضح انهم يطلبون فدية قيمتها ١٠،٠٠٠$ امريكي ليعيدوها سالمة الى أهلها. كما سمحوا لها بإرسال رسالة صوتية وصورة للتأكيد لم انها بخير في حين تم تخفيض المبلغ الى ٨،٠٠٠$ الذي ينبغي تسليمه في البقاع الغربي.هذا وبدأت قوى الامن الداخلي تحقيقاتها بالموضوع للوصول الى الخاطفين.وقد أوضح مصدر امني ان "الفتاة فُقدت بتاريخ ٥/٤/٢٠٢١ في حين ان والدها ادّعى لدى الفصية المعنية بتاريخ ٦/٤/٢٠٢١ ان ابنته غادرت منزلها تاركة رسالة تقول فيها: "سامحوني، بحبكم.."وبالتالي توضح هذه المعطيات بشكل مبدئي ان الفتاة غادرت بملء ارادتها في بداية الامر، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة حقيقة الموضوع.