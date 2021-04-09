لبنان

خطف فتاة من جبل محسن.. والفدية ١٠ آلاف دولار لإطلاق سراحها

Lebanon 24
09-04-2021 | 02:08
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فُقدت الشابة "اليسار خضر ماما" بعد خروجها من منزلها في جبل محسن في طرابلس منذ ٤ ايام، وقد تبيّن مساء اليوم أنها مخطوفة.

وقد تم إرسال رسالة من الخاطفين الى اهل الفتاة توضح انهم يطلبون فدية قيمتها ١٠،٠٠٠$ امريكي ليعيدوها سالمة الى أهلها. كما سمحوا لها بإرسال رسالة صوتية وصورة للتأكيد لم انها بخير في حين تم تخفيض المبلغ الى ٨،٠٠٠$ الذي ينبغي تسليمه في البقاع الغربي.

هذا وبدأت قوى الامن الداخلي تحقيقاتها بالموضوع للوصول الى الخاطفين.

وقد أوضح مصدر امني ان "الفتاة فُقدت بتاريخ ٥/٤/٢٠٢١ في حين ان والدها ادّعى لدى الفصية المعنية بتاريخ ٦/٤/٢٠٢١ ان ابنته غادرت منزلها تاركة رسالة تقول فيها: "سامحوني، بحبكم.."

وبالتالي توضح هذه المعطيات بشكل مبدئي ان الفتاة غادرت بملء ارادتها في بداية الامر، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة حقيقة الموضوع.
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