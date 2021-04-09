الحملة على زيارة شكري تعني أنها حقّقت وظيفتها

كتب وليد شقير في" نداء الوطن": الحملة التي تعرضت لها زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري من قبل أوساط الفريق الرئاسي وإعلام "حزب الله" على أن مصر حضرت سلفاً وهي منحازة إلى فريق من فرقاء الأزمة، ولمساندة الرئيس المكلف سعد الحريري، تشكل دليلاً بالنسبة إلى البعض على أن الزيارة نجحت في أداء وظيفتها.فالانتقادات للزيارة جاءت بحجة استثناء شكري رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل و"حزب الله" ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من جولته.ربما كان من أهداف محادثات شكري مع سائر المسؤولين إفهام الذين يعرقلون قيام الحكومة الإنقاذية للوضع اللبناني، الذي يشارف على الانهيار، بأنهم يتحملون مسؤولية موقفهم أمام الشعب اللبناني.اهتمام الجانب المصري كان من وراء لقاءاته، وفق ما ظهر في تصريحات شكري وبعض المعطيات، بضع نقاط:- تشكيل حكومة اختصاصيين بسرعة بعيداً من المحاصصة، لتكون فريقاً منسجماً عليه اتخاذ قرارات صعبة لتجاوز الأزمة الاقتصادية المالية والمعيشية. وهذا ما كرره الوزير شكري في المحطات الثلاث التي أدلى فيها بتصريحات.- يحتم تشكيل الفريق المنسجم أن تكون الحكومة من دون ثلث معطل لأي فريق، كي تتمكن من الحصول على الدعم المالي الخارجي.- تمييز الوزير شكري رئيس البرلمان نبيه بري بالإعلان عن تأييد دوره بما يوحي أن القاهرة تشجع مبادرته الأخيرة القائمة على محاولة إزالة العقبات أمام صيغة الـ24 وزيراً، مع ضمان عدم حصول أي فريق على الثلث المعطل في الحكومة، ووفق معادلة الـ3 ثمانات. ومع أن الجانب المصري لم يخفِ تأييده لتمسك الحريري بصيغة الـ18 وزيراً فإن إشارة تصريح الوزير شكري إلى "تثمين مصر الكبير لجهود دولته، ومبادراته التي يطلقها للعمل من اجل الخروج من هذه الازمة في اطار الحفاظ على الارضية الراسخة السياسية والقانونية، المتمثلة في تطبيق الدستور اللبناني واتفاق الطائف"، جاء تعبيراً عن تأييد مسعى بريتنتهي هذه الأوساط إلى أن التحرك المصري في اتجاه لبنان هدفه التركيز على أولوية تشكيل حكومة الاختصاصيين، قياساً إلى غيرها، لتنكب على معالجة المأزق الاقتصادي المالي. ومن لا يسهّل ولادتها يتحمل المسؤولية والنتائج.