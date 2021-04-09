لبنان

لبنان سيصل الى نسبة مناعة عالية بين حزيران وتموز.. بزري يكشف التفاصيل

Lebanon 24
09-04-2021 | 09:23
A-
A+
Doc-P-811217-637535573213450342.jpg
Doc-P-811217-637535573213450342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري أن لقاح استرازينيكا آمن، مشددا على ان اللجنة تتابع هذا الملف بجدية، داعيا المواطنين الى عدم القلق.

وأعلن البزري، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن أكثر من 10 الاف شخص أخذوا لقاح استرازينيكا في لبنان من دون تسجيل أي مضاعفات.

وأوضح أن هناك اتجاهاً في اجتماع اللجنة اليوم الى حصر لقاح استرازينيكا بفئة عمرية معينة قد تكون ما فوق الخمسين عاماً.

ولفت البزري الى ان الكمية التي وصلت الى لبنان من لقاح استرازينيكا هي كمية صغيرة تقدر بحوالى 34 ألف جرعة وقد استُخدم منها حوالى 10 الاف ولا مضاعفات، مؤكداً أن هناك إمكانية لتغيير التوصيات في حال ظهور أي أسباب تدفع الى ذلك.

وأشار الى أن المنصة الخاصة بالتسجيل لأخذ اللقاح تعمل بشكل جيد حاليا بعد معالجة المشكلة فيها.

وكشف البزري أن عدد متلقي الجرعتين من اللقاحات هو حوالى 100 ألف، مشيرا الى وصول كميات إضافية من اللقاحات في الأسابيع المقبلة.

وأوضح أنه بين شهري حزيران وتموز سيصل لبنان الى نسبة تمنيع عالية، والهدف هو العودة الى التعليم الحضوري، خصوصاً في الجامعات، في أول أيلول لإنقاذ العام الدراسي.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2021-04-09
12:58 | 2021-04-09
12:53 | 2021-04-09
12:45 | 2021-04-09
12:32 | 2021-04-09
12:20 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website