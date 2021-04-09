لبنان سيصل الى نسبة مناعة عالية بين حزيران وتموز.. بزري يكشف التفاصيل

أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري أن لقاح استرازينيكا آمن، مشددا على ان اللجنة تتابع هذا الملف بجدية، داعيا المواطنين الى عدم القلق.

وأعلن البزري، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن أكثر من 10 الاف شخص أخذوا لقاح استرازينيكا في لبنان من دون تسجيل أي مضاعفات.

وأوضح أن هناك اتجاهاً في اجتماع اللجنة اليوم الى حصر لقاح استرازينيكا بفئة عمرية معينة قد تكون ما فوق الخمسين عاماً.

ولفت البزري الى ان الكمية التي وصلت الى لبنان من لقاح استرازينيكا هي كمية صغيرة تقدر بحوالى 34 ألف جرعة وقد استُخدم منها حوالى 10 الاف ولا مضاعفات، مؤكداً أن هناك إمكانية لتغيير التوصيات في حال ظهور أي أسباب تدفع الى ذلك.

وأشار الى أن المنصة الخاصة بالتسجيل لأخذ اللقاح تعمل بشكل جيد حاليا بعد معالجة المشكلة فيها.

وكشف البزري أن عدد متلقي الجرعتين من اللقاحات هو حوالى 100 ألف، مشيرا الى وصول كميات إضافية من اللقاحات في الأسابيع المقبلة.

وأوضح أنه بين شهري حزيران وتموز سيصل لبنان الى نسبة تمنيع عالية، والهدف هو العودة الى التعليم الحضوري، خصوصاً في الجامعات، في أول أيلول لإنقاذ العام الدراسي.