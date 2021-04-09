لبنان

القاضي الخوري يتابع ملف إنفجار المرفأ وفق قرار توزيع أعمال "التمييزية" أصولاً

Lebanon 24
09-04-2021 | 09:34
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تقدمت نقابة محامي بيروت، بوكالتها عن عدد من المتضررين من جراء إنفجار مرفأ بيروت بكتاب الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تطلب فيه تنحية المدعي العام العدلي في الملف القاضي غسان الخوري، الذي سبق أن تم تكليفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد تنحي الأخير عن الملف لأسباب خاصة.

وقد وضع القاضي الخوري يده على الملف سنداً الى قرار توزيع الأعمال في النيابة العامة التمييزية، وهو قرار صادر منذ العام 2019، وقد رد القاضي عبود طلب نقابة المحامين معللاً الرد بأن القاضي الخوري وضع يده على الملف بموجب قرار توزيع الأعمال وفق الأصول.

 

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