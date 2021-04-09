من طلب من الوزير سحب التراجع عن كلامه؟

مجددا يضطر وزير المال غازي وزني الى "سحب" تصريح قاله نتيجة "تدخلات او تمنيات" سياسية، فيما تقول اوساطه انه "لا يهدف الى احداث البلبلة بل الى قول الحقيقة بصدق ومهنية"، كاشفة عن "محاولات لافشاله" من دون ان تحدد "الجهة التي تسعى لافشال الوزير او التي طلبت منه توضيح حديثه الاخير".

فبعد الضجة السياسية والاعلامية والشعبية حول حديثه الى محطة "بلومبرغ الشرق" التلفزيونية "ان احتمالية خسارة أموال المودعين اللبنانيين والعرب في المصارف اللبنانية، "موجودة بالنسبة لجميع المودعين… ولكنها ليست حتمية"، اضطر الى اصدار بيان اوضح فيه "ان ما يتم تداوله حول مضمون مقابلته غير دقيق، وانه قال ان طريق معالجة الخسائر المالية المحتملة هو عبر خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واصلاحه لاستعادة اموال المودعين".