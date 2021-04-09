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لبنان
"اتفاق بإمهال كهرباء لبنان لوصل مستشفى راشيا بمحطة مركبا".. أبو فاعور يصدر بياناً
Lebanon 24
09-04-2021
|
10:47
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أوضح مكتب النائب وائل أبو فاعور في بيان أن "النائب أبو فاعور وإدارة مستشفى راشيا الحكومي أبلغا وكيلهما القانوني، التأكيد خلال الجلسة التي ستعقد أمام قاضي الأمور المستعجلة يوم الاثنين في 12/4/2021 وتدوين موافقتهما على الآتي:
- منح مؤسسة كهرباء لبنان المهلة التي تحتاجها وتستلزمها الأعمال الفنية والتقنية لإنجاز التوصيلات والتمديدات المطلوبة لوصل مستشفى راشيا الحكومي بمحطة مركبا، وفقا لما أكدت عليه المؤسسة أمام قاضي الأمور المستعجلة في راشيا.
- تأكيد قيام مؤسسة كهرباء لبنان إلى حين إنجاز التمديدات لربط المستشفى بمحطة مركبا بإعادة التغذية الى سابق وضعها في محطة جب جنين وتوزيع الكهرباء في منطقة راشيا والبقاع الغربي بشكل عادل بين القرى كافة، ولما يجيز للمستشفى الاستمرار في تقديم خدماته الطبية والاستشفائية لكل أبناء المنطقة في البقاع الغربي وراشيا من دون استثناء".
وأوضح البيان أن "النائب وائل أبو فاعور أجرى اتصالاته مع الجهات المعنية لتأمين الاتفاق على هذا الاقتراح".
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