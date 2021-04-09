لبنان

الرابطة المارونية: على دياب تلقف المبادرة الرئاسية بسرعة وإيجابية

Lebanon 24
09-04-2021 | 10:51
A-
A+
Doc-P-811238-637535624235824192.jpg
Doc-P-811238-637535624235824192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأت الرابطة المارونية في بيان، أن "الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن التدقيق الجنائي، يجب التوقف عندها بإيجابية من كل الأفرقاء، لأن هذا التدقيق إذا انسحب على كل المؤسسات الرسمية، سينقذ الوضع الإقتصادي ويوقف الإنهيار المالي".

وتمنت على "رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب تلقف المبادرة الرئاسية بسرعة وإيجابية، عندها لن ينسى اللبنانيون هذا القرار الجريء منه، لأنه يدخل ضمن الإصلاحات المرجوة التي يطالب بها الشعب، بإنتظار الحكومة العتيدة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2021-04-09
12:58 | 2021-04-09
12:53 | 2021-04-09
12:45 | 2021-04-09
12:32 | 2021-04-09
12:20 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website