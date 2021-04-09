الرابطة المارونية: على دياب تلقف المبادرة الرئاسية بسرعة وإيجابية

رأت الرابطة المارونية في بيان، أن "الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن التدقيق الجنائي، يجب التوقف عندها بإيجابية من كل الأفرقاء، لأن هذا التدقيق إذا انسحب على كل المؤسسات الرسمية، سينقذ الوضع الإقتصادي ويوقف الإنهيار المالي".وتمنت على "رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب تلقف المبادرة الرئاسية بسرعة وإيجابية، عندها لن ينسى اللبنانيون هذا القرار الجريء منه، لأنه يدخل ضمن الإصلاحات المرجوة التي يطالب بها الشعب، بإنتظار الحكومة العتيدة".