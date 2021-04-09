مؤسسات الكرامة نفت وصول مساعدات غذائية تركية إلى مرفأ طرابلس

صدر عن مؤسسات الكرامة للعمل الخيري البيان التالي:تم التداول عبر بعض المواقع الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن وصول بواخر تحمل مساعدات غذائية الى مرفأ طرابلس، مصدرها الجمهورية التركية لصالح مؤسسات الكرامة، لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.وقد تأكد ان مصدر هذا الخبر هو أحد المتوهمين والمغرضين الذي وصل به الأمر حد القول أن اسطولا بحريا من المساعدات الغذائية التركية قد وصل إلى مرفأ المدينة وبدأ بإفراغ حمولته ومتوقعا انخفاضا في اسعار السلع في المدينة، وغاية هذا المغرض إحراج مؤسسات الكرامة والإساءة إلى الجمهورية التركية وخصوصا ان الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً:ان مؤسسات الكرامة للعمل الخيري يهمها ان توضح أن تركيا دأبت على تقديم المساعدات بشكل دوري ولا سيما في الشهر الفضيل سواء لجهات رسمية او لعدد من الجمعيات الخيرية في لبنان وغير لبنان، وان مؤسسات الكرامة في طرابلس ستكون على لائحة الجمعيات التي ستتلقى مثل هذه المساعدات في بادرة كريمة من المؤسسات والجمعيات في الجمهورية التركية التي عودتنا دائما ان تكون السباقة الى الخير واغاثة المحتاج، ودعم مفهوم التكافل الاجتماعي، وستقوم مؤسسات الكرامة بتوزيعها على العائلات والأسر في مدينة طرابلس.