لبنان

بعد محاولة إحراق نظارة بينو... هذه هي التفاصيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-04-2021 | 11:35
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أقدم عدد من المساجين المحتجين في نظارة مخفر بلدة بينو في عكّار بمحاولة إحراقها وحصول هرج و مرج داخلها.

في حين أكدّت مصادر مطلعة ، أن السجين "م.ع" من بلدة عين الذهب اقدم ، بالإتفاق مع "م.أ" من بلدة قبعيت أقدما على إحراق بعض الأغطية داخل النظارة محاولين الإنقلاب على العناصر الأمنية الموجودة تمهيداً لإحراق المخفر، كما اقر الاول في افادته امام التحقيق.


وبحسب المصادر، فان السجين "م.ع" قد نقلَ من فصيلة القبيات إلى مخفر بينو لكنه كان يريد نقله إلى فصيلة العبدة ما تسبب بإنفعاله واقدامه على فعلته.

 

وقد تدخلت العناصر الامنية الموجودة في المخفر وتمكنت من إخماد النيران وضبط الوضع، على ان يتم  نقل احد السجينين إلى سجن روميّة.

لبنان

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