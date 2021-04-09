فراس أبيض: ما الفرق الذي يمكن أن تحدثه 6 أسابيع؟

نشر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، سائلاً: "ما الفرق الذي يمكن أن تحدثه 6 أسابيع؟" .

وقال: الرسم البياني (أ): ٢٨ شباط ٢٠٢١. في جميع المناطق، تتزايد أعداد حالات الكورونا الجديدة. اخبار سيئة. الرسم البياني (ب): ٨ نيسان ٢٠٢١. في جميع المناطق، تتناقص اعداد حالات الكورونا الجديدة. اخبار جيدة. انتصارات صغيرة. السؤال المهم: لماذا؟.

وتابع: "نتج هذا عن التغيير في سلوك العامة. أدى الارتفاع الحاد في عدد الحالات في أوائل كانون الثاني إلى خفض العديد من الأشخاص نشاطهم وتقليصهم من اختلاطهم. في بعض الحالات، كان هذا إجباريًا (الإغلاق العام)، وفي حالات أخرى كان اختياريًا. في كلتا الحالتين، ادى هذا الى تراجع انتشار العدوى".

كما أشار إلى أنه مع كورونا، يستغرق ظهور اثار التغيير في السلوك من 6 إلى 10 أسابيع. يمكن أيضا أن نذهب في الاتجاه المعاكس. فالتراخي تجاه الامتثال لتدابير السلامة، سواء من قبل السلطات أو العامة، يعكس الاتجاه، وينقلنا من الرسم البياني (ب) إلى الرسم البياني (أ). يجب ان نأخذ هذا على محمل الجد”.