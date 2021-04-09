عوده استقبل عكر وتباحثا في الأوضاع

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قبل ظهر اليوم، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع السيدة زينة عكر، وتباحثا في الأوضاع العامة وآخر المستجدات.