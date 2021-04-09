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لبنان
أهالي السجناء اعتصموا أمام الداخلية: أولادنا يعانون الجوع اعفوا عنهم أو حاكموهم
Lebanon 24
09-04-2021
|
12:20
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أهالي السجناء من كل لبنان اعتصموا أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بإقرار مشروع العفو العام، والاسراع في المحاكمات، بالاضافة إلى حل مشكلة الاكتظاظ في السجون والنقص في وجبات الطعام. وقد أقفلت القوى الأمنية الطريق من أمام وزارة الداخلية وحولت السير إلى طرق أخرى.
وتحدث رئيس جمعية لجان الموقوفين في السجون اللبنانية دمر المقداد باسم الأهالي، شارحا سبب الاعتصام، وقال: "نعتصم أمام وزارة الداخلية كونها معنية بشؤون السجناء داخل السجون اللبنانية، في وقت يعاني أولادنا الجوع في السجون، فإذا كنتم عاجزين عن إطعامهم لماذا لا تعفون عنهم، لماذا لا تحاكموهم؟ كفى ظلما وقهرا وكفى تعذيبا لهم. وما نريده سنة سجنية 6 أشهر أو عفوا عاما".
وألقيت كلمات لأهالي السجناء من مختلف المناطق، ولا سيما صيدا طرابلس وبعلبك ناشدت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي التدخل لحل شامل لمشاكل السجناء والسجون.
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