لبنان

بيان عن الامن العام بخصوص تعديل دوام العمل

Lebanon 24
09-04-2021 | 12:58
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تعديل دوام العمل ليوم الاربعاء من كل أسبوع ليصبح لغاية الساعة 15:30 بدلاً من الساعة 17:00.
 
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