فرعون :ضربني وبكى سبقني واشتكى

غرد الوزير والنائب السابق ميشال فرعون على حسابه عبر "تويتر" :"المواطن الذي خسر كل شيء لا يصدق أن رئيس البلاد وقطاع المصارف المتورطين يشكون ويتبادلون التهم على قاعدة "ضربني وبكى سبقني واشتكى".



لا نصدق ولن تمر هذه الوقاحة بعيدا عن الحد الأدنى من الخجل والتواضع والإعتذار... غير المقبول أصلا".