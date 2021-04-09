الخارجية دانت العدوان الاسرائيلي على دمشق: نرفض استخدام الأجواء اللبنانية لاستهدافها

اصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا اعربت فيه عن "ادانتها، بأشد العبارات، الإعتداء الجوي الذي نفذه العدو الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق ليل الأربعاء - الخميس الماضي".وقالت:"إذ تستنكر أي اعتداء على سيادة سوريا الشقيقة، وترفض استخدام الأجواء اللبنانية لاستهدافها، تعرب عن كامل تضامنها معها في وجه هجمات العدو الاسرائيلي المتكررة"، ودعت المجتمع الدولي الى "التدخل لوقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".