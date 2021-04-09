لبنان

الجيش: 10 خروق جوية للعدو امس في الاجواء اللبنانية

Lebanon 24
09-04-2021 | 15:12
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 8 /4 /2021 الساعة 12.35، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب باتجاه الشمال وصولا إلى شكا ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 14.20 من فوق بلدة كفركلا.


تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".


وفي بيان اخر، اعلنت قيادة الجيش انه "بتاريخ 8 /4 /2021 الساعة 00.05 ولغاية 9 /4 /2021 الساعة 6.40 تم تسجيل /8/ خروق جوية نفذتها طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه، الجنوب، رياق، بعلبك والهرمل.


تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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