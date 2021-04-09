الجيش: تمرين حول الاسعافات الاولية للعسكريين والمدنيين

أقام الجيش تمرينا طبيا حول الاسعافات الاولية، شارك فيه مجموعة من العسكريين من لواء المشاة الثالث ومدنيون من بلدة المريجات-البقاع، نظمته وحدة التعاون العسكري المدني الاميركي بالتنسيق مع مديرية التعاون العسكري المدني في #الجيش_اللبناني CIMIC، باشراف مدربين من منظمة Roads For Life.