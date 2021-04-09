لبنان

الجيش: تمرين حول الاسعافات الاولية للعسكريين والمدنيين

Lebanon 24
09-04-2021 | 15:16
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 أقام الجيش تمرينا طبيا حول الاسعافات الاولية، شارك فيه مجموعة من العسكريين من لواء المشاة الثالث ومدنيون من بلدة المريجات-البقاع، نظمته وحدة التعاون العسكري المدني الاميركي بالتنسيق مع مديرية التعاون العسكري المدني في #الجيش_اللبناني CIMIC، باشراف مدربين من منظمة Roads For Life.
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