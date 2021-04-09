لبنان

بيان هام عن مصرف لبنان بخصوص "الفاريز ومارسال".. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-04-2021 | 15:27
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صدر عن الامانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان البيان الآتي:

"يهم مصرف لبنان ان يؤكد ما يلي:

1 - بتاريخ 13/10/2020 تم تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل شركة الفاريز ومارسال وذلك عملا بالقوانين المرعية الاجراء في حينه.

2 - بتاريخ 29/12/2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تم تعليق العمل باحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة.

3 - تطبيقا للقانون رقم 200 المذكور أعلاه اكد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و 24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التام الايجابي مع شركة الفاريز ومارسال لقيامها بالمهام التي ستوكل اليها.

4 - بتاريخ 6/4/2021 تم عقد اجتماع افتراضي في حضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة الفاريز ومارسال ومكتب المحاماة Gottlieb Cleary .

5 - وبناء على قرار المجلس المركزي المنعقد استثنائيا بتاريخ 9/4/2021 تم تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدمة من قبل شركة الفاريز ومارسال بعد ان تم تحديثها لتأكيد اتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة وذلك بغية تسليمها الى وزير المالية".
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