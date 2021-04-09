لبنان

قائد الجيش استقبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

Lebanon 24
09-04-2021 | 15:28
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السيد حسام زكي على رأس وفد مرافق، وتمّ التداول في شؤون مختلفة.
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جوزيف عون

حسام زكي

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