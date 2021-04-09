لبنان

الحكم على "أبو عجينة" بجرم التحريض على الانتقام من عناصر الجيش

Lebanon 24
09-04-2021 | 15:52
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أصدرت، حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، بحق رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري (أبو عجينة)، وبتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بجرم "تحريض أشخاص مسلحين على الانتقام من عناصر الجيش، الذين أقدموا على قتل الإرهابي خالد حميد في الأول من شباط 2013 في منطقة وادي الرعيان في خراج بلدة عرسال، والتي نجم عنها استشهاد الرائد في الجيش بيار بشعلاني والمعاون أول أبراهيم زهرمان وجرح عدد من العسكريين". وألزمت المحكوم عليه تقديم بندقية حربية.

 

 

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