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لبنان
الجبش: 469 موقوفا نتيجة للتدابير الأمنية
Lebanon 24
09-04-2021
|
15:47
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر اذار المنصرم، تم توقيف 469 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.
وقد شملت المضبوطات 187 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات.
سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
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