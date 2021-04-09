لبنان

في طرابلس... مطلوب في عهدة الجيش

Lebanon 24
09-04-2021 | 16:15
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني المدعو "ع.ك" في محلة الزاهرية - طرابلس.

يذكر ان الموقوف هو مطلوب لاقدامه على اطلاق النار في وقت سابق.
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