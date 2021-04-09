المالية تسلمت القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان وأرسلتها الى "الفاريز ومارسال"

أعلن المكتب الاعلامي في وزارةالمالية، "ان الوزارة استلمت بتاريخ 9/4/2021 بواسطة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي "الفاريز ومارسال" وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة.تأتي هذه الخطوة نتيجة الاجتماع الافتراضي الذي عقد بتاريخ 6/04/ 2021 بين ممثلين عن وزارة المالية وعن المصرف المركزي وعن شركة A&M إضافة إلى مفوض الحكومة.