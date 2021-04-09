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لبنان
لجنة طوارىء السجون تابعت نتائج خطة مكافحة انتشار الفيروس
Lebanon 24
09-04-2021
|
16:51
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"بتاريخ اليوم 9-4-2021، عقدت لجنة الطوارىء لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية -المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي- في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، اجتماعا دوريا لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارىء المعدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون، حضره كل من: رئيس اللجنة والمكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، رئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحاده وعدد من الضباط المعنيين، ممثل عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر، ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي ربيع معلوف، مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس المحامي محمد صبلوح، ممثلة عن نقابة محامي بيروت المحامية ملاك حمية، مديرة نقابة الممرضات والممرضين السيدة ناتالي ريشا، ممثل عن المديرية العامة للأمن العام، ممثلون عن: منظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، الجمعية العلمية للأمراض الجرثومية، اللجنة الوطنية لمكافحة العدوى، نقابة أطباء بيروت، وأصدرت التوصيات التالية:
1- متابعة عملية تأمين لقاحات للسجناء ووضع خطة تفصيلية حول تنفيذ عملية تلقيح السجناء والعناصر الأمنية والكادر الطبي المولج الاهتمام بهم.
2- مراجعة القضاء لجهة زيادة عدد أيام الزيارات من يومين الى ثلاثة ايام.
3- المباشرة بتنفيذ برنامج مكننة السجلات الصحية العائدة للسجناء مع حماية سرية المعلومات.
وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ.
وتقوم شعبة العلاقات العامة بإصدار بلاغات بصورة مستمرة، لنشر الحالات المستجدة في السجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد".
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