تأجبل زيارة دياب الى العراق ... والاسباب عراقية داخلية

صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة البيان الآتي: تم تأجيل زيارة دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في ١٧ نيسان الجاري من قبل الأشقاء في العراق وتولت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية.