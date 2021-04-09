الراعي استقبل قائد الجيش. زكي: هدف الزيارة لم يكتمل وهناك ضرورة لمزيد من التواصل

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي أكد على الاثر "أهمية الزيارة لهذا الصرح الديني والوطني"، وقال: "تابعنا مواقف البطريرك في مختلف المواضيع ولا سيما السياسية منها، وتناولنا كل هذه الامور، وكان اللقاء ممتازا ومن القلب نظرا لصراحة البطريرك المعهودة والتي نقدرها عاليا".أضاف: "إن موقف البطريرك لجهة حياد لبنان يتماهى تماما مع قرارات مجلس الجامعة العربية في ما يتعلق بموضوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات في محيط لبنان. وقد دعمنا هذا الأمر وقلنا إن الجامعة العربية ترحب بهذه الدعوة وتدعمها، وتعتقد بأن هناك مصلحة أكيدة للبنان في هذا الموضوع".وتابع: "شرحت للبطريرك هدف الزيارة ونتيجة الاتصالات التي تمت حتى الان، وهي لم تكتمل نظرا الى ضرورة إجراء المزيد من التواصل، انما نعتقد بأن هناك رغبة في التوصل الى مخرج للأزمة السياسية رغم صعوبتها ودقتها، ورغم ان الكل يبدو متمسكا بمواقفه لكن الامر يحتاج الى صبر مع أن هذه الكلمة ليست محببة جراء الأزمات السياسية، ولكن الأمر يحتاج الى عمل وإرادة سياسية".وختم: "أشكر البطريرك الراعي على استقبالي مع وفد الجامعة العربية، ونعدكم باستمرار السعي والتوصل مع الجميع لايجاد مخرج للازمة الحالية بما يتيح تشكيل حكومة سريعا، تقوم بالاصلاحات المطلوبة وتحقق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد".قائد الجيشوبعد الظهر، استقبل البطريرك الماروني قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في زيارة تهنئة بالفصح.وثمن الراعي دور المؤسسة العسكرية "في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان"، داعيا الجميع الى "الوقوف الى جانبها ودعمها لانها ركن أساس من اركان هذا الوطن بتعاطيها وتفانيها في سبيل حفظ أمنه والذود عنه".مجليوكان الراعي استقبل أمس، المدير العام ل"مؤسسة عصام فارس" العميد وليام مجلي الذي نقل إلى البطريرك الماروني تحيات النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام فارس، وتأييده "مواقفه وجهوده الهادفة الى إنقاذ لبنان والحد من تداعيات الأزمات الاقليمية وانعكاساته السياسية والاقتصادية على الوضع اللبناني".وأجرى فارس اتصالا بالراعي هنأه خلاله بعيد الفصح المجيد وعرض معه الأوضاع الراهنة، وأكد فارس دعمه لـ"مبادرات البطريرك الانقاذية"، وكان تشديد على "أهمية تشكيل حكومة توقف التدهور وتضع لبنان على طريق الخلاص".بدوره، شكر الراعي لفارس "اهتمامه ومتابعته للشأن اللبناني"، مجددا الأمل بمشاركته في الشأن الوطني "مشاركة تعزز الثقة الداخلية والخارجية للبنان".وفي ختام اللقاء، سلم الراعي الى مجلي نسخة من الكتاب الجديد الصادر عن زياراته الراعوية خارج لبنان عامي 2011 و 2012 مهداة الى فارس.