لبنان

وقفة لجمعية اولياء الطلاب في الخارج امام قصر العدل: لن نمل ولا نكل

Lebanon 24
09-04-2021 | 17:52
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نفذت الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية وقفة امام قصر العدل في بيروت واكد باسمها ربيع كنج "الاعتصام مع كل قضية محقة وكل يوم".
واشار الى "تقديم اخبار بالامس الى النيابة العامة التمييزية وفق القوانين"،
وقال: "عندما اختفت الودائع، ارتفع سعر صرف الدولار واحتاج عدد كبير من الاهالي الى دولار طالبي ووضعنا مشروع قانون. لدينا آلاف الطلاب المحتاجين الى الاكل والشرب والمصروف. طلبنا النظر في قضية الطلاب منذ عام وبعض المصارف يتهرب من الاهالي هناك تحويلات عادية لا يعطونها لنا. ولكن لن نمل ولا نكل".
 
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