إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟

أفادت قناة "الجديد" عن إصابة شخصين أحدهما بسكين وآخر بطلق ناري في إشكال في محلة اللعازرية في وسط بيروت، نُقل على اثره الأخير إلى المستشفى.

وأوضحت "الجديد" أن الإشكال حصل بين قصابين على خلفية تسعيرة اللحمة.