لبنان

توضيح هام من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
09-04-2021 | 18:28
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عدداً من شاحنات النقل السورية المجهزة ببرادات، بمواكبة دورية من الجيش، وذُيل الفيديو بعبارات وتعليقات تزعم قيام الجيش بتسهيل عمليات تهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية.

يهمّ قيادة الجيش أن توضح أنه بتاريخ 8 / 4 / 2021 اشتبهت دورية من مديرية المخابرات في منطقة سقي البداوي بإحدى عشرة شاحنة مبردة مخصصة لنقل الخضار، آتية من سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية، فتم توقيفها ومواكبتها إلى أحد المراكز العسكرية، وبعد الكشف عليها وإجراء التحقيقات اللازمة مع السائقين تبين أنّ حمولة الخضار الموجودة داخلها معدّة للتصدير إلى الخارج عبر مرفأ بيروت، وأنها عبرت الحدود اللبنانية – السورية بالطرق الشرعية. كما ضُبطت داخل إحدى الشاحنات كمية فائضة من المازوت (400 ليتر)، جرت تعبئتها داخل الأراضي اللبنانية، فتمت مصادرتها واستكملت الشاحنات مسارها باتجاه مرفأ بيروت".

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