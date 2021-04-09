عدد وفيات "كورونا" في لبنان يرتفع اليوم.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2500 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 491928 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2477 ضمن المقيمين و 23 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 398799، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 6592، إذ تمّ تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".