مساهمة مالية من جنبلاط لتمديد عمل مركز الحجر الصحي باقليم الخروب

أعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" الدكتور بلال عبد الله، أنّ "رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط قدم مساهمة مالية من أجل تمديد عمل مركز الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا لشهرين إضافيين، في الوردانية، نظراً لحاجة أقليم الخروب للمركز، والذي استضاف حتى تاريخه أكثر من 600 مصاب من قرى وبلدات المنطقة".