لبنان

بلدية زغرتا - اهدن أزالت الالتباس في مشكلة فواتير المولدات

Lebanon 24
09-04-2021 | 20:12
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أعلمت بلدية زغرتا - اهدن المواطنين بنتائج معالجة الالتباس الحاصل مع بعض أصحاب المولدات الكهربائية في بيان جاء فيه : الى أهلنا في زغرتا - اهدن : 
بعد الخطأ الذي حصل مع اصحاب المولدات في تسعير الكيلواط وأستدراكه ، نرجو من المشتركين الالتزام بالتعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة و الموزعة عبر صفحات وحسابات التواصل الخاصة بالبلدية ، وفي حال عمد احد اصحاب المولدات الى فرض اي مبلغ مخالف أو التهديد بالقطع  يطلب منكم التبليغ على رقم هاتف البلدية " مقسم الشرطة "المخصص لتلقي هذه الشكاوى ٠٦٦٦٣٩٩٩
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