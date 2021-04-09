بلدية زغرتا - اهدن أزالت الالتباس في مشكلة فواتير المولدات

أعلمت بلدية زغرتا - اهدن المواطنين بنتائج معالجة الالتباس الحاصل مع بعض أصحاب المولدات الكهربائية في بيان جاء فيه : الى أهلنا في زغرتا - اهدن :

بعد الخطأ الذي حصل مع اصحاب المولدات في تسعير الكيلواط وأستدراكه ، نرجو من المشتركين الالتزام بالتعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة و الموزعة عبر صفحات وحسابات التواصل الخاصة بالبلدية ، وفي حال عمد احد اصحاب المولدات الى فرض اي مبلغ مخالف أو التهديد بالقطع يطلب منكم التبليغ على رقم هاتف البلدية " مقسم الشرطة "المخصص لتلقي هذه الشكاوى ٠٦٦٦٣٩٩٩