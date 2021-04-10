لبنان

خشية من وضع التأليف على الرف

Lebanon 24
10-04-2021 | 00:00
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يخشى دبلوماسي أممي من أن يكون ملف تأليف الحكومة، وضع على الرفّ، لوقت طويل، لاعتبارات تتعلق بأجندات الملف اللبناني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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الحكومة

لبنان

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