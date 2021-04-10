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لبنان
مآخذ على وزير خدماتي
Lebanon 24
10-04-2021
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يسجل على وزير خدماتي في حكومة تصريف الأعمال، مآخذ تتعلق بأدائه الذي يغلب عليه عدم القدرة على التنسيق والاستفزاز، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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