لبنان

مآخذ على وزير خدماتي

Lebanon 24
10-04-2021 | 00:04
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يسجل على وزير خدماتي في حكومة تصريف الأعمال، مآخذ تتعلق بأدائه الذي يغلب عليه عدم القدرة على التنسيق والاستفزاز، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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